2020年統一獅與臺南市政府長期合作，萊恩也成為臺南市各項活動及政策宣導的觀光大使，國慶連續假期首日，萊恩及Uni Girls女孩獲邀參加「2020年下營農情產業文化」，今（9）日在下營區上帝廟停車場熱鬧登場。

臺南市市長黃偉哲表示，下營區養鵝數量居臺南市之冠，許多鵝肉店家集中在臺19甲線下營路段沿線，成為著名的「鵝肉公路」，歡迎各地民眾雙十連假來逛鵝的故鄉，探訪下營四寶地，品嚐美味的鵝肉料理。

萊恩和Uni Girls參加台南市政府推廣觀光旅遊活動。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

今日下營區公所精心特製「鵝肉蛋糕」，歡迎大家一起來慶祝臺灣生日，祝福臺灣防疫A贏、經濟A贏、攏A贏，更期待台南在地職棒統一獅，最近剛好在拚冠軍，戰績也A贏。萊恩及Uni Girls辰羚、瑟七也展現親和力與高人氣，現場民眾、表演團體及商家也爭先合影，為今日活動場邊增添許多話題和焦點。

Uni Girls辰羚表示：「今天的活動和過之前參加的展場活動很不一樣，很高興能夠代表統一獅來到台南市鄉鎮和在地市民一起互動，也是很特別的經驗，大家都好熱情，很親切，也感受民眾對於球隊的支持和認同，這是一次很棒的活動」

統一獅球團表示：「非常感謝臺南市下營區區公所活動邀約，能夠讓萊恩和Uni Girls參與其中，無論是任何產業能夠互相幫忙，透過職棒與在地城市結合，也拉近球隊與市民的距離，提升認同度，並且透過萊恩和Uni Girls把歡樂帶給民眾，對於職棒經營能夠多元深耕是很值得去做的。」

(中時 )