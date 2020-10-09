全台最美的越式餐廳「沐越」推出越式美食文化季啦～從即日起到明年1/31結束，一系列新菜與文化體驗，從皮脆肉嫩、肉汁滿溢的迷路雞到香辣的「宮廷料理」推推鍋都令人愛不釋口，也有「平民美食精緻吃」的叻沙牛三寶、經典炸物拼盤等，想嘗試最道地的越式料理千萬別錯過！

首先最必吃的是2020年度最佳表白菜：迷路雞！在越南當地是與愛人約會的必點名菜，有著象徵將自己愛的人包起來，有逃不出自己手掌心的涵義，以特製香料將16兩重全雞醃製浸泡一天以上，塞入大量香茅、辛香料，烘烤出爐後將外層包裹糯米，下油鍋炸至表皮金黃酥脆，推薦一定要沾上特調的香、酸、辣醬汁，比一般魚露醬更美味。

「迷路雞」在越南當地是與愛人約會的必點名菜，有著象徵將自己愛的人包起來，有逃不出自己手掌心的涵義。（圖／品牌提供）

愛吃火鍋的吃貨則必點湯頭濃郁的「叻沙羊肉推推鍋」，以越南獨有的帽子鍋為外型，加入東南亞特色的叻沙為湯底，亞洲人冬天以羊肉進補的飲食習慣，將鍋邊羊肉跟其他食材推入，喝起來超暖胃，堪稱入秋進補的首選。

最美越式餐廳獨創皮脆肉嫩迷路雞 入秋進補必選推推鍋（圖／品牌提供、楊婕安攝）

越南因法國殖民的歷史背景，也成為沐越主打法式氛圍、越式饗宴的品牌特色，菜單設計涵蓋「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」兩類型。「宮廷料理」適合宴客、多人聚餐，融合法式氛圍以華麗器皿、擺盤發展出如：以紳士帽為設計的推推鍋、以安迦南島竹籃船為概念的經典炸物拼盤、香茅嫩烤胡椒魚、宮廷火焰蝦等。

最美越式餐廳獨創皮脆肉嫩迷路雞 入秋進補必選推推鍋（圖／品牌提供）

「平民美食精緻吃」則包含雙味甘蔗蝦、焦糖瓦鍋豬肉、春捲繽紛三味、夏日青木瓜雞絲沙拉、酸辣火車頭河粉和「白飯小偷」叻沙牛三寶，完美融合精燉到軟嫩的牛肚、牛腩、牛筋3大部位，叻沙醬吃起來濃郁帶微辣，讓人白飯一碗接一碗。

最美越式餐廳獨創皮脆肉嫩迷路雞 入秋進補必選推推鍋（圖／品牌提供）

(中時新聞網)