去年10月NBA火箭隊總管莫雷及主席蕭華，因發表挺香港「反送中運動」的言論，讓大陸央視決定停播美國職籃NBA賽事。在停播剛滿一年之際，大陸央視宣布，「注意到NBA一段時間以來持續表達的善意」，將於10月10日上午恢復轉播NBA賽事。

央視報導，中央廣播電視總台發言人9日就NBA賽事直播應詢答記者問。央視總台發言人表示，「籃球運動在中國有著廣泛的群眾基礎和球迷的收視需求，中央廣播電視總台央視體育頻道於10月10日上午恢復播出NBA比賽是正常的轉播安排」。

他說，「在剛剛過去的中國國慶中秋雙節，NBA向廣大中國球迷表達了節日祝福。我們也注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出了積極努力。」

此事件始於去年10月，休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在推特上發表支持香港反送中的圖片，在大陸引發野火燎原般的輿論效應。NBA總裁蕭華（Adam Silver）受訪時表示，支持莫雷「表達言論的權利」，形同「提油救火」，讓輿論效應愈演愈烈。

2019年10月8日，央視發表聲明，對相關言論表達「強烈不滿和反對」，宣布「中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。」

在停播剛屆滿一年之際，央視9日宣布解禁，將於10日恢復轉播NBA賽事。

(旺報 )