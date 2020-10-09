擁有208年歷史的權威醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》打破政治中立慣例，在社論嚴辭批評川普內閣處理新冠肺炎疫情失當，「將危機變成一場悲劇」，呼籲選民以選票阻止川普連任。

由《新英格蘭醫學期刊》34位編輯（其中33位是美國人）簽署的社論，痛批川普內閣對疫情的回應不當，將「將危機變成一場悲劇」。

值得一提的是，《新英格蘭醫學期刊》並未明確為民主黨總統候選人拜登背書。

《新英格蘭醫學期刊》總編輯魯賓（Eric Rubin）博士指出，該社論是期刊創刊208年來，僅四篇由全體編輯簽署的一篇。

社論指出，美國做的新冠肺炎篩檢太少，特別是初期階段，防護設備也不足，而且缺乏由國家主導的重要防疫措施，例如配戴口罩、社交距離、檢疫和隔離。因此，美國額外多出數以萬計的死亡案例，並讓經濟遭受嚴重損害，也造成社會不平等加劇。

社論痛斥川普內閣摒棄科學，「不相信專家意見，反倒相信無知的『意見領袖』或不懂裝懂的人，他們混淆事實，助長謊言流傳。」

《新英格蘭醫學期刊》的社論也呼籲改變，「目前的政治領袖在回應史上最大的公衛危機時，顯露出危險般的無能，我們不應幫助他們繼續在位，再讓數以千計的美國民眾丟失生命。」

另一方面，川普感染新冠肺炎後，原訂10月15日的第二場總統候選人辯論會改為線上舉行，但川普拒絕參加，稱「線上辯論只是浪費時間，別人想卡就卡。」川普無意出席線上辯論會，意味著第二場和最終場辯論將於10月22日登場，離11月3日的大選剩不到兩周。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診案例超過760萬例，死亡人數將近21.3萬人。

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