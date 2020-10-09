根據紐約聯準銀行對初級市場交易商進行的最新調查顯示，華爾街企業預期聯準會（Fed）將從明年起逐步縮減購債，並到2023年下半年全面退出。

調查發現，銀行業者預期Fed在2021年上半年將開始減少購買抵押貸款債券規模，到下半年平均每月購買金額將削減至840億美元。

至於2022年預料還將進一步減少資產購買、下半年平均每月金額將更降到約250億美元。

Fed曾在6月表示，未來數月每月將至少購買1,200億美元公債和抵押貸款債券，不過對於資產購買計畫並沒有透露任何確切指引。自新冠疫情重創美國經濟以來，Fed已經購買約三兆美元資產，以協助穩定金融市場與提振經濟。

然而達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）周四（8日）的談話，更加證實這項調查的結論。他在接受媒體訪問時明確指出，他看不出Fed有擴大資產購買以支撐經濟復甦的需要，反之當疫情危機出現緩和，他認為Fed應該開始啟動寬鬆退場。

(工商 )