義大利有1名11歲少年，只因為1句話「阿嬤，我好想妳」，與自己父親踏上了93天的步行旅程。據了解，少年的阿嬤居住在倫敦，從小就與少年感情甚好，但不知為何少年某天在自己義大利家鄉時，突然非常想要見上阿嬤一面，他的父親得知少年的心願，因此陪同少年一同從義大利走到倫敦，共計2735公里的路程，在走出自己國家，在經過瑞士與法國，終於到了阿嬤所居住的故鄉，不過兩人目前先進行自我隔離觀察，再能自由的與阿嬤相約見面。

這名11歲少年羅密歐(Romeo)因肺炎疫情，已經有1年時間無法與自己居住在倫敦的阿嬤見面，因此羅密歐告訴父親，自己想要徒步走到倫敦找阿嬤，父親認為這是個好主意，他們因此踏上了為期93天，共計2735公里的探親之旅，抵達目的地時，兩人必須接受隔離觀察，才能夠與迫不急待的77歲阿嬤羅斯瑪麗（Rosemary）團聚。

據了解，羅密歐的爸爸是英國人，媽媽則是義大利人，但他們一家人仍是選擇定居在義大利。羅密歐表示，他和爸爸迷路多次，甚至還曾膽顫驚心的睡在蜂窩底下，腳也走到起水泡、破皮等症狀，但羅密歐仍說明，他們心中從來沒有浮出要放棄的念頭。

羅密歐說，當我與爸爸走在路程中時，我腦中不斷浮出阿嬤的身影，我真的好想好想她。羅密歐還表示，自上次與阿嬤相見已經相隔1年的時間，阿嬤是這世界上對我最好的人。

羅密歐也是位愛心有為的年輕人，他曾經在母親所管理的難民慈善機構REACT，協助募集資金，並將這些錢用在需要救助的人身上，還使用這筆錢購買50部的平板電腦，來贈與當地的難民和弱勢兒童，也相當熱心教導他們如何使用無線網路等相關知識。

(中時新聞網)