台海不平靜，中共軍機近來頻繁在台灣海峽中線與我國防空識別區滋擾，屢飛越海峽中線，也迫使國軍提升戰備，因應台海突發情勢。對此，前陸委會副主委黃介正則分析，共機頻頻擾台的目的。

共機9月中起頻繁擾台，本月截至9日止，陸續派了8架次進入我西南空域活動，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。而國防部長嚴德發日前赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告時表示，因應共機擾台，空軍今年已出動戰機2197架次，耗費約255億元成本，空軍的維修與人員費都有增加，國防部也有增加空軍的維持費。

另外，國防部全動室主任韓岡明指出，14天教召新制預計在2022年才開始，並視訓量進行教召任務延長，國防部正研議教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍，不讓受召人員產生怨懟。

而據《TVBS》報導，前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，「他越常態化做(共機擾台)的話，久了以後就變成既成事實，那麼等於挑戰我們防空識別區(ADIZ)到底還有沒有用，或者是說台灣會不會因為壓力，自己把防空識別區(ADIZ)縮小。」

(中時新聞網)