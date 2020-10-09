瑋哥日前接受YouTuber「勾起你心中的惡」訪問，證實已與「反骨男孩（Wackyboys）」解約，也透露離開原因，覺得當初團體的領頭羊已經失去初衷，一席話在網路引爆熱議。今(9日)更有一位自稱是瑋哥走紅前就認識的朋友，在PTT現身爆料瑋哥真實為人。

該網友在PTT爆料瑋哥的小八卦，大讚瑋哥是個善良又溫暖的人。原來這位網友是在瑋哥走紅前就相識，前年工作的地方來了一個實習生妹妹，在加班時偶然得知實習生是瑋哥粉絲，恰巧當時瑋哥也在線上，因此隨口替實習生問了瑋哥一句：「我們辦公室有個實習生是你的粉絲，要不要來跟對方見面一下？」

由於當時已經是半夜1、2點，網友也不認為瑋哥會來，想不到約莫3點多的時候，瑋哥還真的出現在工作室樓下，打電話請他幫忙開門，「他帶了自己的簽名照還有寫實習生的名字，特別來跟實習生見面的，據說他騎車騎了快一小時。」

爆料網友更感嘆，「我覺得很多人不紅一個樣子，紅了是另外一個嘴臉，如果紅了還是可以跟之前一樣，才是真實的樣貌。」表示瑋哥這件事讓他很感動，過了2年還是一直記得。

瑋哥暖舉也吸引其他網友在文章下方留言回應，「推這篇，瑋哥真的是好人，有來過店裡很有禮貌」、「兩年前應該是瑋哥正旺的時期欸，人真好XD」。

(中時新聞網)