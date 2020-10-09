美國總統川普1日確診感染新冠肺炎、住院不到72小時5日就閃電出院，白宮醫師康利前天表示，川普狀況穩定，認為他今日（10日）便可參加公開活動。川普隨後接受福斯新聞訪問，砲轟國務卿蓬佩奧與司法部長巴爾等自家官員，怪他們沒能起訴民主黨政敵。

康利表示，川普已經完成醫師團隊建議的療程，目前所有生命特徵均穩定。心率為每分鐘69下，血壓則為127/81。康利說：「總結來看，他（川普）對於治療反應超級好，沒有任何跡象顯示治療效果會出現反轉。」

川普隨後受訪也表示，他已停用武肺的治療性藥物，但繼續使用類固醇，自認已不具傳染力，足以恢復競選活動。此外，他9日將再進行一次病毒檢測，確保與公眾見面不會傳播病毒。

川普受訪時砲火全開，右打拜登副手賀錦麗是「怪物」、「共產主義者」。左打自家人，稱FBI局長雷伊令人失望；也怪司法部長巴爾沒在通俄門調查上起訴拜登與前總統歐巴馬；更不滿蓬佩奧不揭露希拉蕊在國務卿任內有關電郵門的一些黑資料。

(中時 )