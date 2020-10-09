美國衛生研究院（NIH）轄下國家過敏和傳染病研究所（NIAID）表示包含日本武田製藥等多家藥商，已開始對住院的新冠肺炎病患測試一套臨床實驗性的血漿療法，即從康復者身上抽取癒後血漿，利用血中抗體製成治療藥物。

NIAID周四表示正資助這套療法研究，向500名來自非洲、亞洲、歐洲、北美和南美洲等18個國家的住院病患進行測試。研究員希望康復者的血中抗體能加強病患免疫系統，和協助消滅病毒傳染力。

測試方法是用癒後血漿所製藥物，跟吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）合併使用，然後拿來與瑞德西德和安慰劑的使用結果做比較。

參與這次研究的藥商組成名為CoVIg血漿聯盟，包括武田製藥、西班牙基立福（Grifols）、美國Emergent BioSolutions和CSL Behring等負責收集癒後血漿和提供抗病毒的抗體來製造測試藥。

聯盟內的德國Biotest和Octapharma等負責從癒後血漿中製造超級免疫球蛋白。

NIAID強調其研究跟之前的癒後血漿療法不同之處，是其測試藥內含抗新冠肺炎的抗體量，為一般血漿療法的好幾倍。研究員把藥商收集來源不同的癒後血漿淨化，濃縮血中抗體來製造超級免疫球蛋白。

CSL首席醫藥長梅茲扎洛堤（Bill Mezzanotte）希望在年底前能透過這次臨床實驗取得所需要數據。

武田製藥表示有跡象顯示像超級免疫球蛋白等療法，有效治療嚴重的病毒性呼吸道感染，美國主管機關8月也授權可緊急使用癒後血漿來治療重症病患。

但世界衛生組織（WHO）對此療法態度謹慎，因為證據顯示其治療效果「低質量」。

由於癒後血漿很稀少，CoVIg不斷呼籲康復者考慮捐出自己的血漿。

(工商 )