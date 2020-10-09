印度媒體刊登台灣雙十國慶日廣告，引起大陸駐印度大使館不滿發函警告，外交部接連兩天在推特上嗆大陸「滾開」，國民黨隨即在推特譏諷吳釗燮的文法，形同「叫自己滾開」，還tag綠委王定宇，酸說請「推特單字王」王定宇出來講評。

印度主流報章「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）7日刊登全版的雙十國慶廣告，而印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION），也與台灣合作製播長約25分鐘的台灣專題報導，但遭到大陸駐印度大使館發函警告，「此舉嚴重違反了中國的『一中原則』，向印度人民傳達錯誤的訊息。」

外交部接連兩天在推特上開嗆大陸「滾開」，國民黨晚間轉貼外交部長吳釗燮的貼文，譏諷吳釗燮的英文說法，因忘了加句號或破折號，形同「叫自己滾蛋」，文末也tag綠委王定宇，開酸請「推特單字王」王定宇出來講評，另批評吳釗燮連續兩天的貼文內文，不見「ROC中華民國」，只有「Taiwan台灣」。

(中時 )