美國總統大選，現任川普會敗選嗎？川普先前曾公開宣稱，若11月的總統大選敗選，將不會接受其結果。2008年獲得諾貝爾經濟學獎的克魯格曼（Paul Krugman）投書指出，川普若敗選後，以他鬥氣的性格，在他還在總統任期內，會做出甚麼事來。

克魯曼（Paul Krugman）9日在美國大報《紐約時報》(The New York Times)投書指出，沒人知道川普若不接受選舉結果，會出甚麼混亂，可能美國將出現暴力活動，若選舉結果不如川普所願，他可能真會這麼做，這似乎越來越有可能。

克魯曼表示，從川普周二的舉動，已經能讓人預見「跛腳鴨川普總統」，可能會是什麼模樣，川普還沒有選輸掉，但他突然宣布將數百萬美國人迫切需要的經濟紓困救濟案談判喊卡(8日似乎退縮了)。克魯曼認為，川普此舉似乎「純粹出自於怨恨」。

至於美國為何需要推出新的經濟紓困方案？克魯曼也解釋，儘管幾個月來美國的就業率大幅增長，但因為最初疫情大流行幾個月中，失業人數太多，美國至今僅恢復了部分失業人數，而且恢復速度已呈現放緩趨勢，呈現緩慢水平，他提到，所有跡象表明，經濟動能將在未來數月、甚至數年內保持疲態。

鑑於這種「嚴峻的現實」，克魯曼認為，美國聯邦政府應再度提供疫情爆發之初，所提供的救濟紓困案，對失業者的慷慨援助，及對助於小企業生存的貸款。否則，很快就會看到成千上萬的家庭無法支付房租，甚至是成千上萬的企業破產。

然而，紓困協議要獲得推動，川普就必須與那個「討厭的」女人，民主黨籍眾院議長南希．裴洛西（Nancy Pelosi）妥協。克魯曼則觀察，看來川普他寧願「讓經濟燃燒成焦土」。

最後，對於川普的選情，格魯曼也分析，川普仍有一定的獲勝機會，但如果他輸了，又該怎麼辦？格魯曼憂慮表示，最擔憂川普不會接受選舉結果。如果他最後被迫接受選舉結果，但在下台前他仍是美國總統，這段時間將會發生什麼。

(中時新聞網)