兒童新樂園6年前風光開幕，今年可能首度面臨虧損，議員許家蓓指出，入園人數及營收逐年下滑，兒童新樂園每年支出皆超過2億，但至今年1至8月收入僅達1億元，極可能面臨開園以來首次虧損。對此，北捷坦言，受疫情影響，兒樂今年恐首度出現虧損。

許家蓓表示，兒童新樂園每年的行銷宣傳費用年年上升，從2015年的37萬，爆增到2019年的179萬，提高將近5倍，但入園人次更是不增反減，收入也是年年下滑。

兒童新樂園是由教育局委託台北捷運公司管理營運，許家蓓說，捷運公司每年皆要編列預算繳入教育局的地方發展基金，但開園以來僅2015年達到繳庫數目標，其餘4年皆未達標。以2019年為例，原預計繳入1600萬給教育發展基金，最後竟只繳入85萬給教育局，預算執行率只有5％。

許家蓓認為，兒童新樂園開園迄今，由園方自行營運之遊具皆未新增或更新，直至今年才編列預算新增3樣遊具，反而是委外遊具每年皆有更新，但委外遊具收入並不會全數進入兒童新樂園的收入。

許家蓓呼籲，捷運公司對於遊具更新稍嫌消極，也難怪民眾新鮮感會下降，捷運公司應通盤檢討經營狀況、分析使用者偏好，提出更多改善方案，引導或增加民眾消費意願，莫讓北市唯一的兒童樂園淪虧錢樂園。

對此，北捷坦言，因疫情影響，兒樂今年2至5月人潮下降，但6至8月人潮已漸回溫，並與去年同期相當，但仍預估今年有虧損可能，新鮮感不足，確實是目前面臨的問題。

北捷表示，目前已找外包廠商入駐，增加新設施，希望提高入園率，國慶連假推出全區一日票300元，24項設施玩透透的票券，昨截至4時入園人數8300人，8時閉館近1萬人，比去年雙十連假同期少3、4成，上週末單日人數至閉館入園數約1萬3千人，北捷評估受疫情影響，加上天候不佳人數才會較少。

(中時 )