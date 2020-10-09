美國NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）去年因在網上發表支持香港反送中運動引發風波，NBA拒絕道歉，導致大陸《央視》全面停播NBA賽事。在停播滿一年後，大陸的NBA球迷發現《央視》已恢復NBA賽事播出。此一消息在大陸網路如野火燎原，網上的球迷狂喜直呼「不可思議，像作夢一樣」、「我見證了停播到復播，我的眼淚啊」、「完全不敢相信啊！」「作為黨的喉舌，央視居然率先服軟？」

據《央視網體育》在微博發布消息指出，大陸央視CCTV5體育頻道將於10日上午直播NBA總決賽第5場湖人隊對熱火隊的賽事。央視總台發言人在網上表示，10月10日上午恢復播出NBA比賽是正常的轉播安排。他說，在剛剛過去的十一國慶與中秋雙節，NBA向廣大中國球迷表達了節日祝福。我們也注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出了積極努力。

大陸網友們為此奔走相告，#央視復播NBA#更快速成為網路熱搜主題，微博、微信上沉寂一年的各個有關NBA頻道頓時活躍了起來，各種對停播的檢討、批評，叫好的、叫罵的傾巢而出，熱鬧非凡。

對復播表示支持的大陸網友們表示，「200塊錢一年數字電視費用派上用場了，騰訊損失了會員費了，哈哈哈哈」、「我見證了停播到復播，我的眼淚啊，終於啊，湖人總冠軍總冠軍，衝啊」、「臥槽！這感覺不敢相信？沒刷兩小時微博，發生了什麼了嗎？」「相當於華妃復位，賜協理六宮之權」、「爺的青春回來了！！！啊啊啊啊我太激動了」

也有網友對央視復播感到氣憤的，「在莫雷事件發生後，我第一時間抵制NBA，再也沒有看過一秒鐘NBA的比賽，但是讓我沒有想到的是，作為黨的喉舌，央視居然率先服軟，明天轉播湖人熱火最後一場比賽，我只想說：草泥馬」，但是網友也就此回覆稱：「央視復播NBA不是央視說了算的，應該有更高層面的考慮」。

(中時新聞網)