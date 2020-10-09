中天主播王又正交卸中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》主持人後，從10月起，將成立自己的YouTube頻道及粉專。新北市議員葉元之捕獲留著鬍子的王又正，馬上開直播，頓時吸引不少網友，有人看到鬍子不禁喊：「以為梁朝偉來了。​」

葉元之在《原汁原味》直播節目問王又正，新節目《正常發揮》進度到哪了？王又正回說，在新媒體希望有固定時間，目前需要一些時間去建立平台，例如辨公室等等。希望提供給大家最完美、最沒破綻的直播節目，寧願等到公司一切設備就位，包含攝影機、人力、影棚、燈光、直播設備、數據機等等，等到全部就緒，就會給觀眾最完美的「正常發揮」。

葉元之表示，很多人希望他去上王又正直播節目。王又正開玩笑說，YouTube直播就是要幹掉葉元之的。

葉元之和王又正並在節目中高唱《國旗歌》祝中華民國生日快樂。王又正還提到自己的鬍子表示，他本來是落腮鬍，為了來上葉元之節目，才特別刮掉。

網友表示，「​好多人。」、「又正今天的造型好性格。」、「韓家軍來報到！」、「你趕快開新節目啦。等著關注你。」、「留鬍子比較有江湖大俠味道。」、「​又正加油，我們都在等你的節目。」、「又正，期待你的重現江湖。」、「韓家人全部支持你！」、「​​挺韓挺又正到底。」、「​抖內瘋了。」也有人認為，「不要留鬍子比較帥，看起來比較習慣。」

(中時新聞網)