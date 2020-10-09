網友貼出自己逛到一間全聯有提供廁所，且環境非常乾淨，讓他相當滿意，更感謝辛苦的工作人員提供這麼好的環境及服務。(圖取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

台灣便利超商、超市分布密集，有些超商會提供休息區及廁所讓民眾使用，相當方便，反觀超市就不一定有此項服務。日前一位網友在逛全聯時，意外發現該間全聯竟然有提供廁所，讓他驚呼真的好方便，而貼文發出後也讓許多網友齊喊，「真的很需要」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享，自己本身去到較冷的地方會突然很想上廁所，而剛好全聯的冷氣會開的比較強。而他進到這家全聯消費時，恰巧發現有提供廁所，且環境非常乾淨，讓他相當滿意，更感謝辛苦的工作人員提供這麼好的環境及服務。

貼文發出後許多消費者也認同這項很棒的設備，「全聯有廁所真的很不錯」、「有廁所真的很少見」、「我也是！所以有廁所真棒！可以逛超久」、「真好！我還沒碰過有廁所的全聯」。另外也有消費者透露「宜蘭很多家都有廁所」、「萬里的全聯有廁所，配合風景區，很棒的設備」。

也有許多消費者分享自己的經驗，「我每次去全聯還沒逛就要趕回家上廁所，也期待住家附近的全聯可以開放廁所！」、「真好！我每次突然想上廁所都只能忍到回家」、「去大賣場真的很容易肚子痛」。另外也有消費者笑稱，「全聯咖啡、廁所都有了，只差一個24小時營業了 」。

(中時新聞網)