南韓女團Stellar六年前以一曲《Marionette》的開陰舞走紅，不過前年閃電宣布解散，近來南韓綜藝節目《Miss Back》主打被大眾遺忘的偶像，便邀請「限制級女團」Stellar的元老成員佳英上節目，也揭露在女團時期被逼拍「丁字褲照」的黑歷史。

根據《鏡周刊》報導，女團Stellar2011年出道，以露骨服裝、性感舞步打出知名度，因此被稱為「限制級女團」，日前上節目時透露拍攝MV前，團員都已經定裝完畢，沒想到拍攝現場時，竟被迫要求換穿煽情的緊身旗袍，裡面甚至還得換上丁字褲，而且旗袍還開高衩到腰部，一不小心就可能會走光，當下所有團員都拒絕換下這套服裝。

對此公司則要求團員先拍拍看，若真的覺得太情色就換掉，更允諾若遊走尺度邊緣會立即刪掉，沒想到公司還是拍了一系列帶有情色的照片，雖然表示尺度太大，要求她們換上別套造型，但這些照片終究還是公開瘋傳，讓所有團員都相當不滿。

此外Stellar的走紅歌曲《Marionette》也惹出爭議，當時一幕「等人時喝著牛奶」的鏡頭，竟被挨批帶有性暗示意味，此外還常收到網友私訊「生殖器」照片，讓團員不堪其擾。

(中時新聞網)