美國總統川普8日在接受「福斯財經新聞」訪問時表示，美軍在全球各地進行部署，只會帶來軍力過度損耗的結果。考量到美國必須隨時做好準備，因應中國、俄國、北韓與其他地區的挑戰，美方必須撤出駐阿富汗美軍。

這是川普在確診感染新冠病毒後，首次接受媒體的訪問。儘管才剛放話要在耶誕節前讓美軍自阿富汗返國，此番接受訪問時又語不驚人死不休地表示，美國在阿富汗的戰爭已長達19年，交戰各方都已師老兵疲。目前駐阿富汗美軍已減少至僅剩4千人，預計年底前會全數撤出。

他強調，「我會讓他們在年底前回家」，「就在我們談話的同時，美軍也正在返鄉路上」。美軍在全球各地作戰，甚至在美國人沒聽過的國家作戰，只會讓部隊耗損；但美國有必要為中國、俄國與其他地方做好準備。將駐紮在阿富汗的軍隊撤回，是為了減少部隊耗損，好因應中國、俄國甚至是北韓的挑戰。

話鋒一轉，他也提到美中貿易戰。他自豪於2020年初與中國簽署的初階段貿易協議，促成2周前中國向美國訂購大筆玉米與大豆訂單。他揚言如果能順利連任，會進一步中國徵收關稅。

(中時新聞網)