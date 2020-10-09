新北市議員戴瑋珊也熱愛足球。（迷你足球協會提供）

全國迷你足球賽今在新北市板橋江翠國小開踢，新北市素有「漂亮寶貝」之稱的市議員戴瑋珊也受邀前來參加開球儀式。被喻為「北台灣大三元製造機」的中華男籃管理洪志虎則帶寶貝兒子Oscar參賽，笑說兒子因為踢球，「飯量從1碗暴增到3碗呢！」

洪志虎的籃球技術一把罩，平常卻讓兒子參加學校的足球隊練習，今天Oscar首次出賽也沒讓老爸失望，踢進6球幫助球隊獲得勝利。眼看哥哥踢出興趣，洪志虎夫婦也考慮讓將滿4歲的小兒子送進地方足球俱樂部學習足球，讓兩兄弟能有更好的身心發展。

洪志虎的太太葉虹吟表示，因為學校有足球隊，加上聽說最近幼兒足球很夯，所以試著讓Oscar去體驗，沒想到踢著就已經愛上這項運動，而且體力變得更好，生活也比以前規律，不僅食量大增，也不再經常跟父母頂嘴。

中華男籃管理洪志虎全家福。（迷你足球協會提供）

戴瑋珊則說，過去推廣國小足球活動，雖然今年才接觸幼兒足球，但在學齡前推廣足球強化幼兒的身心發展，的確是當務之急。她也大力稱讚迷你足球協會能媒合中央資源下放到地方政府，更貼近民間基層需求，是一件相當難得的事。

戴瑋珊也肯定今年選在板橋比賽，因為板橋區是新北市人口最密集、幼兒人數最多的地區，她也觀察到有越來越多的幼兒園及地方小型俱樂部的成立，呼籲更多民間企業投入並培養更多足球專業人才，並協助地方政府興建更多的簡易球場。

中華民國迷你足球協會預計將在本月前往金門舉行離道賽事，陸續完成「22縣市足夢踏實」的年度計畫，積極協助並培養偏遠地區足球人才。

(中時 )