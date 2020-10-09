（總統蔡英文將發表國慶演說，呼籲將新冠肺炎的變局轉化為歷史機遇。圖／資料照）

總統蔡英文明日將發表國慶演說，在後疫情時代，她呼籲要將變局的試煉轉化為歷史的機遇，未來更積極參與國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

她強調，當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，台灣堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。

總統府指出，今年國慶演說主題為「團結台灣，自信前行」，將將分為四個部分：台灣防疫成果貢獻國際、闡述新情勢下的新台灣經濟戰略、強調以堅實國防維護國家安全、用積極作為參與區域合作。

今年新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成功是全球少見，蔡英文認為，這次疫情讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌。今年雖然辛苦險峻，但因為無數防疫英雄的努力付出，全體國人的團結一致，證明國家逆境生存能力，也建立國民自信。

在維護國家安全上，蔡英文重申，堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。未來將繼續推動強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。

(工商 )