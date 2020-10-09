一名陳姓已婚男子，找來一群朋友到北市萬華KTV唱歌喝酒，當天唱完大約凌晨4點多，陳男見大夥逐漸離開，對包廂裡一名19歲的女子花花（化名）起色心，他假裝攙扶喝醉的花花進廁所嘔吐，結果性侵得逞，甚至還問開門進廁所的朋友「要不要」？行為令人不齒。

2017年2月24日，晚上大約10點多，一夥人包括陳男共有5名男子，還有花花相約到萬華知名KTV唱歌，唱到凌晨大約4點時，其中3人陸續離開包廂，其中一名朱姓男子，走到外面打電話給女朋友，包廂內剩下陳男與花花。

這時陳男攙扶花花進廁所後，先強迫花花替自己口交，接著扯下短裙、安全褲還有內褲，將花花壓在馬桶上，從背後硬上性侵，這時朱男進包廂並敲廁所門，陳男才停止動作，還問朱男要不要。

事後花花報警提告，陳男表示朱男講電話時間約2分鐘，且是因為花花說不舒服想吐，他才攙扶對方進廁所，當時門也沒有上鎖，朱男回包廂一開門，自己就帶花花出去，堅稱「短短數分鐘」的時間裡，不可能做出強迫口交、或是性侵等「冗長」行為。

法官審理此案，認為陳男與花花只是普通朋友，但他為了滿足自身慾望，不但不尊重對方，還以強暴手段硬上，罪刑重大，審結依強制性交罪判有期徒刑4年；不過二審時陳男改口坦承犯行，法官衡量陳男賠償花花60萬，花花也表示願意接受道歉，最後改判3年5月，可上訴。

(中時新聞網)