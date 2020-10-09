林雨宣在《生生世世》中從「任性公主」黑化成「心機閨蜜」，她在戲中和米可白同時愛上曾子益，為了得手愛慕對象，不惜當起抓耙子出賣好友，破壞米可白和曾子益的婚事。林雨宣更趁著曾子益跟家人鬧翻，出借空房讓曾子益秘密暫住，她還在曾子益睡著時，潛進房中偷摸臉，一連串瘋狂舉動令人咋舌。

林雨宣透露，拍攝親密戲時當下很歡樂，因戲外都是好朋友的相處模式，突然要擦出火花時，就會尷尬得忍不住笑場，「子益一笑我就會跟著笑，我只好故作生氣的說『認真一點！』」。她劇中為愛付出很多，林雨宣說角色和自己價值觀完全不同，「我認爲要互相，一旦有不對等，愛情或友情都難長久」。

曾子益斯文秀氣，加上圓眼和招風耳，也有人觀眾認為他和脫口秀主持人「博恩」有幾分神似，曾子益認為兩人的耳朵滿像的，有機會合作的話「站在一起看到底像不像」。

曾子益劇中被林雨宣偷襲摸臉，曾子益透露私下遇過瘋狂男粉絲，某次餐廳用餐去洗手間，男粉絲尾隨他進廁所，詢問「可以跟你當個朋友嗎」，讓他嚇得背脊發涼，隨後嚴厲回應：「疫情期間請保持社交距離，不用靠那麼近，在廁所詢問能不能當朋友，是否也太沒有禮貌」。林雨宣則有遇過粉絲將她的小名「彤」剃在頭上，拍照向她表白，嚇壞林雨宣，也奉勸大家「真正毋通」。《生生世世》每週一至週五晚間8點台視播出。

(中時 )