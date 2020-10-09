巴基斯坦3名政府高官今天表示，由於中國大陸短影音視頻App 抖音（TikTok）未過濾「不道德與不雅」內容，巴基斯坦已決定立刻封殺。

根據路透報導，一名直接參與決策的高官表示：「我們已反覆要求他們設置有效機制來阻擋不道德、不雅的內容。然而這平台一直無法完全滿足巴基斯坦當局的要求。現已決定封鎖在巴基斯坦使用TikTok的管道。」

TikTok平台上15秒到60秒不等的短影音在全球掀起風潮，也大受巴基斯坦年輕人歡迎，部分用戶甚至擁有數百萬粉絲。

但Tiktok在巴基斯坦這個極端保守的國家踢到鐵板，被抨擊散播裸露和色情內容。儘管巴基斯坦極為親中，也敵不過保守勢力的箝制。

巴基斯坦電信管理局（PTA）7月已對TikTok發出最後警告，要求TikTok掃蕩巴基斯坦當局認為的「不道德、淫穢和粗俗」內容。但TikTok一直無法完全滿足PTA的要求，因此下令封鎖TikTok，且禁令立即生效。

(中時 )