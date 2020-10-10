藝人夏宇禾日前加入民視八點檔《多情城市》，在劇中飾演Gino在美國的前女友Carol，為此還將留了8年的長髮剪短，她一度捨不得，但看到大家好評不斷，自己也覺得開心。睽違1年加入八點檔，她坦言最大挑戰是第一場戲就要落淚，尤其有天連哭8場，讓她直呼「Carol太慘了」。

夏宇禾劇中飾演的角色「Carol」，在美國生活時發現有胃癌，導致她見到李文章（Gino飾演），幾乎以淚洗面，讓她笑說根本成了「多情城市的哭戲擔當」。夏宇禾表示，很開心能回歸八點檔，不過太久沒講台語，拿到劇本壓力很大，在確定角色並定裝後，趕緊看台語新聞、做功課，要慢慢把台語「撿回來」。

連續2部八點檔戲劇都飾演千金女的夏宇禾，為了讓角色有更大的區隔，還把頭髮剪短，她說自己很久沒剪短髮了，本來很擔心短髮會不習慣，沒想到身邊朋友更是好評連連，不僅如此，服裝上也有別以往要穿華麗的洋裝，這一次以美式休閒風格，常常牛仔褲加T-shirt，她說跟她私下打扮差不多，開心為此省了不少治裝費。

夏宇禾《多情城市》中哭戲多。（民視提供）

夏宇禾日前加入民視八點檔《多情城市》。（民視提供）

夏宇禾在《多情城市》中多以美式風格扮相。（民視提供）

夏宇禾在《多情城市》飾演Gino前女友。（民視提供）

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