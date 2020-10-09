美國總統川普染疫又奇蹟復原，引發議論。美眾議院議長裴洛西打算引用憲法第25條修正案及醫學期刊編輯反川普。至於總統大選，川普還有可能起死回生嗎？前民進黨立委沈富雄斷言，「已難以轉回」。

沈富雄在政論節目中表示，如果美國總統大選今天投票，川普起碼輸12%，他「已難以轉回」。川普現在很多出手、很多做法，以為自己很行，其實效果是適得其反。因為昨天美國首屈一指的新英格蘭醫學期刊所有的編輯同時簽名反川普，這是200年以來沒有的現象。新英蘭醫學期刊的做法，等於帶動全國的醫生都反川普，因為他的做法不符合醫學原理。

沈富雄認為，川普當然現在要非常低調，因為美國全國人民都想知道兩件事︰你到底有沒有肺炎、你肺炎好了沒；還有第二點，他現在要出來辯論，起碼進去醫院的時候採陽，那現在他出院時，起碼要二採陰。他是總統，一採陰總應該吧，但他現在連一採陰都拒絕。

沈富雄指出，第二次總統辯論會，拜登說要延期，這個有一點模糊了，你可以講說，要延到上面2個條件達到了，川普願意向國人報告近況，那可以辯論，就辯吧。

(中時新聞網)