國防部長嚴德發在立院指出，因應共機頻頻擾台，空軍今年已出動2197架次，耗費約255億元成本。面對如此巨大花費，前國防大學戰爭學院教官柯畊宇表示，大陸軍機近4000架，台灣僅400架，只要大陸用「機海戰術」的消耗戰，勢必拖垮台灣的空軍戰力。

柯畊宇接受香港媒體《中評社》專訪時分析說，台灣國防預算約4534億元台幣，大陸明年國防預算則高達5.7兆元台幣。兩岸若是演變成軍備競賽，台灣會很難看。他呼籲台灣人民、尤其年輕人勿對戰爭抱持好萊塢式的浪漫憧憬。

柯畊宇認為，大陸近4000架軍機，只要採「機海戰術」持續擾台，對台灣空軍會造成很大的壓力，台灣根本沒有能力應對解放軍「僵而不戰」的行動。光是這一個半月以來，台灣軍機起降就花掉255億元。

另外，台灣軍機上去下來，很多零件都必須進行更換，機胎磨損迅速需頻繁換新，還有軍機專用的航空油料等問題。如果兩岸真要對抗，台灣軍方與人民是否做足準備？尤其飛行員心理壓力非常大，至於台灣目前的飛行員數量夠不夠，其實空軍最心知肚明。

(中時新聞網)