新生兒脹氣是許多新手爸媽會遇到的問題，新生兒為何會脹氣?如何避免新生兒脹氣的情形發生?台灣生殖醫學權威陳樹基醫師，現於中山醫院婦產科主任表示，新生兒脹氣的原因主要有四，1.寶寶的腸胃消化系統尚未成熟2.餵奶姿勢錯誤，導致空氣的進入3.寶寶哭泣時吸入太多空氣進入腸胃道，導致脹氣4.少數是天生腸胃道系統問題。

根據陳樹基醫師多年經驗分享，新生兒脹氣是非常常見的狀況。基本上大多數新生兒脹氣問題影響不大，對於如何減少新生兒脹氣，陳樹基醫師建議，新手爸媽可以透過寶寶的細微變化來判斷，當寶寶出現尋乳的現象時(寶寶嘴巴在吸吮尋找奶嘴的樣貌)，代表寶寶還未吃飽；而在這個時候餵奶，寶寶可能會吸吮很快，新手爸媽一定要有耐心並採取分段式餵奶，當寶寶喝一下子時，讓寶寶休息一下，將寶寶直立輕拍背部，讓寶寶可以打嗝，切勿等到寶寶吐奶時再做處理。如果能夠用親餵是最好，但若媽媽是職業婦女，也可採用配方奶，且建議選擇無乳糖成分的水解奶粉，讓寶寶比較容易消化。

大多數造成新生兒脹氣的原因來自於餵奶姿勢不正確，導致寶寶在吸奶的同時吸入了太多空氣，使得寶寶溢奶、腸胃不舒服甚至是哭鬧。為解決空氣造成脹氣的問題，市面上開始出現了專為新生兒設計的防脹氣奶瓶，不僅降低寶寶脹氣的情形發生，更減少新手爸媽拍嗝的時間。然而相關產品眾多，到底要如何選擇防脹氣奶瓶呢?

選用新生兒防脹氣奶瓶，可有效降低寶寶脹氣的情形發生。圖/布朗博士提供

一般來說，奶嘴的大小是否可以與寶寶的嘴巴吻合，是新手爸媽在挑選奶瓶的決定因素，而奶瓶的瓶身設計也是相當重要的一環。市面上有許多防脹氣奶瓶，絕大部份都是在奶嘴裡做個導氣管將空氣排出，但排出的空氣卻會回流到奶液裡。擁有專利導氣管品牌的布朗博士，在奶瓶設計上將空氣由導管送入瓶底，實現空氣與奶液分離，讓奶液不含氣泡自然液出，解決了傳統奶瓶不能克服的真空、氣泡、負壓的問題。再搭配仿造媽媽的乳頭觸感的奶嘴，從寶寶出生後就給予最溫柔的親餵感觸，創造出高達93%的奶嘴接受率，降低餵奶時導致新生兒脹氣的狀況。

此外最新研究指出，市場上常見的一般奶瓶在20分鐘的哺乳期間會流失大部分維生素C，而布朗博士奶瓶則可以幫助維持更多維生素C、A和E。布朗博士產品開發團隊經長期的研究，設計出第一支功能性的奶瓶，該設計於1997年獲得國際專利、2000年榮獲美國醫學設計獎、2018年獲選為美國最大幼兒網站BabyCenter.com奶瓶風雲獎第一名，在美國也是許多小兒科醫生推薦的奶瓶。

挑選正確的輔助產品，可使新手爸媽減少拍嗝的時間。圖/布朗博士提供

整體來說，餵奶時不管是瓶餵或者親餵，都一定要有耐心，切勿求快，避免讓寶寶吸入過多空氣，才是預防新生兒脹氣重要的因素，挑選適合的輔助產品，不僅可以幫助新手爸媽育兒更上手，減少時間的花費，降低父母的負擔，讓寶寶更健康。

(中時新聞網)