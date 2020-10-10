本土劇女星張家瑋臉蛋姣好、擁有E罩杯的好身材，曾拿下比基尼皇后大賽冠軍，被封為「真人版娜美」。她最近拍攝一支情侶情境短片，先在鏡頭前說好餓，男友推薦幾個美食選項都被打槍，最後竟然要求張家瑋「含一下」，看到最後才知道是含一下巧克力，幽默的對話逗樂不少網友。

畫面中，張家瑋頂著接近素顏的臉龐，坐在椅子上滑手機，被男友問到要吃什麼，她稍嫌不耐煩地回「隨便」，不過，男友提出幾個「漢堡炸雞」、「飯麵冬粉」都被她以熱量高拒絕。

瀕臨抓狂之際，男友使出大絕招「含一下」，張家瑋立馬露出羞澀的表情，問：「含什麼？」男友神祕兮兮地回：「妳先含就對啦」張家瑋撒嬌地說：「哎唷～那個很硬啦～我牙齒不好」，充滿顏色的對話引發網友聯想，紛紛歪樓一片，最後才知道是含一下巧克力。

張家瑋把影片傳上網，俏皮地說：「肚子很餓吃點巧克力血糖才不會太低，阿瑋關心您！！」表示除了工作外，每天都要來拍一些搞笑影片，網友看了不禁莞爾：「笑死」、「不行這樣，太硬了，血壓飆過心臟負荷不了」、「這個有中，演到自己都笑場」。

在 Instagram 查看這則貼文 張家瑋 Chiawei Chang（@chiawei_winnie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 4:59 張貼

(中時新聞網)