以下五個星座既單純又善良，人生中若是能夠獲得這些星座的朋友，絕對是值得珍惜的寶藏！

▍1.白羊座

白羊座的朋友有很多都是典型的傻白甜。他們是善良天真的，因為大多數都擁有著不錯的家世，是家裡備受寵愛的孩子，所以被教的純善無害，因此總會對所有人滿懷善意，完全不設防。所以他們總容易被人利用，被別人所傷害，因為壞人就是看不慣有人的世界是純白的。建議白羊座的朋友：害人之心不可有，防人之心不可無，因為不是所有人，都配的上你的援手，也不是所有人，都會對你的幫助抱有感激之心。

▍2.獅子座

獅子座雖然總被人指責霸道無理，卻很少有人知道，外表強硬的獅子座，也會有著柔軟的內心，但他們的善意，並不是所有人都能得到，因為得到他們認可的人並不多，他們的內心，另有一套為人處世之道，有著不可放手的原則，不可踐踏的底線。他們認為：你的善良應該帶著鋒芒，如此才不會犯不該犯的錯，救不該救的人，這樣理智的人，生活才會更順遂，避免受到過多的傷害。

▍3.雙魚座

雙魚座是特別心軟，特別溫和的性子。平時也比較沉默寡言，在外人看來是個悶葫蘆，但是他們就是久經風霜的老人，內心包容他人，大智若愚，在別人面臨困難的時候，絕對不會假裝沒看到，該出手時就出手。他們不是不會當壞人，而是不屑如此。如果你的身邊有雙魚座的朋友，那真是一種難得的幸運。

▍4.巨蟹座

巨蟹座的朋友，是十分有責任心且坦蕩的人，他們的坦蕩在於自己從不做虧心事，不撒謊，因為他們覺得做人就要有君子的品性，你可以貧窮，可以卑微，但絕對不可以像個小人一樣天天想著損人利己。面對小人，巨蟹座是不屑交往的，因為他們堅信一句話：久在鮑魚之肆而不聞其臭，和惡劣的人相處久了，自己不免也會改變初衷，但面對自己的良師益友，他們從不吝嗇自己的愛護和溫柔。

▍5.射手座

射手座的朋友性格開朗活潑，是個特別外向的人，總是顯得非常熱情，風風火火的，經常能給人帶來快樂和溫暖。別看他們總是一副隨性、無所謂的樣子，實際上是天生的熱心腸，正義感也特別強，愛打抱不平，遇到不公平，不公正的事情，敢於挑戰，毫不畏懼。別人遇到困難的時候射手座總能竭盡全力給予幫助，因此他們的口碑極好，朋友圈也十分廣闊，以真心換取真心，因而射手座在遇到困難時也會得到大家的幫助。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)