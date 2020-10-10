近期三重一帶成為房市重點熱區，主因來自於新北市政府將規劃該區域為第二行政區，且地理位置與台北中心都會區僅一線之隔，房價卻只有台北市的二分之一，顯得更親民，許多住在雙北，想要從小房換成大房的民眾，都計畫移居三重，幾間知名建商嗅到當地商機，紛紛展開買地、推案等動作，其中，築禾建設早已看好三重的未來發展性，優先展開布局，整合超過三千坪的建築基地，推出指標性大型建案「築禾交響院」。

「築禾交響院」交通便捷，離捷運菜寮站僅180公尺。(圖/由業者提供)

【三商圈交會核心 新建案坐擁三重地段優勢】

受訪的「築禾交響院」專案經理陳俊帆表示，該筆建案位在集美生活圈、力行市場以及正義北路三商圈交會核心，生活機能相當完善，日常通勤則有捷運橘線加持，步行180公尺即可抵達菜寮站，而道路交通部分，開車循著忠孝橋便能直達台北車站，再加上新北環快及高速公路，可以說完整銜接雙北精華區段。

「綠覆率高，享受健康生活」也是「築禾交響院」特色之一，該案對面即為三重綜合體育館，且緊依廣達894坪公園綠地，鄰近1,210坪大智公園，在建築物密集的市區內，仍然享有綠意盎然的景觀視野，假日帶小孩遊玩或是漫步散心皆適宜，符合都市人嚮往的「慢生活」步調。

67-73坪、大四房設計深受換屋族喜愛。(圖/由業者提供)

【華美外型搭氣派格局 築禾交響院內外兼修】

築禾交響院本次外觀設計特別邀請國際知名BIG建築師事務所協同設計花蓮洄瀾灣WAVE HOTEL的吳成榮建築師親自操刀，將交響樂震撼人心的啟迪灌注在建築美學內，以擎天雙塔為語彙，並採用SRC鋼骨鋼筋混凝土構造，打造出27層樓高歐式風格地標。

內部規畫24項公共設施，為住戶提供多樣化生活體驗。格局設計部分，目前熱銷的四房產品因空間寬敞，深受換屋族喜愛，其特色為擁有工作陽台及三件式開窗雙主浴，滿足家中孩子日漸長大，需要有自己房間的家庭。

「築禾交響院」僅剩最後15席，每天仍接到許多民眾的電話預約賞屋，熱銷程度可見一斑。(圖/由業者提供)

【築禾交響院完銷倒數 民眾爭搶最後15席位】

目前「築禾交響院」已進入完銷倒數階段，全案僅剩最後15席大坪數房型，但每週仍接到民眾來電詢問並預約賞屋，他們都是看上該筆建案兩大特色，三重蛋黃區域內房價約在60萬上下，與市中心比起來相對較低，只要「過一條橋，即可小兩房換大四房」。另外則是「享受豐富生活機能，坐擁貼近大自然的愜意人生」，是換屋族最理想的房型，若想以經濟實惠的價格購屋，又想生活在台北都會區的民眾，就得把握入主三重新建案的最後機會。

(中時新聞網)