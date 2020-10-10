6年前那首學運主題曲，讓他們意外竄紅，卻也為他們貼上難以撕去的標籤。熬過毫無商業價值的日子，他們始終不願戴上陌生的面具，終於在成軍滿20年之際，獲得金曲肯定。

「這好像是人最多的一次慶功宴，如果沒得獎，是不是就不會有人了？」日式料亭的昏黃光線下，才剛拿下金曲獎最佳樂團獎的滅火器，成員們正對著鏡頭作勢舉杯慶祝，貝斯手陳敬元（皮皮）沒來由地逬出一句，主唱楊大正聽見後立刻接腔：「廢話，沒得獎怎麼會有人。」引來一陣哄笑。

〈島嶼天光〉受矚目 獲金曲肯定、初嘗暴紅

這段看似戲謔的對話，並非單純的嬉鬧，畢竟過去5年多來，這支成軍20年的龐克搖滾樂團，不時對於未來前途感到茫然；即使拿下金曲最佳樂團這份「貴重的生日禮物」，一時間，仍難以排除內心的不安全感。

「我們走的路線不太一樣，身上承擔的壓力也比較多，但得獎證明了只要我們努力做音樂，還是可以得到一個有公信力的獎項認可。」楊大正的解釋，說明了滅火器多期盼在音樂上受肯定。

2014年春天，是所有「不一樣路線」的起點。

當時，原本只在獨立音樂圈小有名氣的滅火器，發表了太陽花學運主題曲〈島嶼天光〉，得到前所未有的注目；隔年又獲得金曲獎年度最佳歌曲獎肯定，樂團聲勢更上層樓。

一夕暴紅，對任何表演團體來說，都是求之不得的際遇，偏偏滅火器始終無法將人氣「變現」，因為許多不願沾染政治色彩的企業與廣告主，從來不曾把這個在社會運動中竄起的樂團，當作單純的「藝人」看待。

「在〈島嶼天光〉時代的滅火器，就已經展現了實力，只是大家比較重視這首歌所反映的社會現象與年輕人心聲，忽略了它的音樂性。」傳音樂展演空間（Legacy）總經理陳彥豪（Arthur）分析。

「那個時候，大家覺得我們知名度很高、好像很紅，但其實我們要代言沒代言、要商演沒商演，完全沒有商業價值，狀態一度很危急。」放下酒杯，楊大正回憶起滅火器2015年與經紀公司產生歧見，決定自行創業經營品牌，但毫無積蓄的他們，得向音樂圈前輩借錢，才湊齊設立公司的資金。

自立門戶的滅火器，依舊缺乏商演與代言邀約，只能靠發行專輯，同時在全國巡迴舉辦小型演唱會，取得維持生計的收入，「我們是靠著一張一張的門票，和一位一位的歌迷支持，才能重新站穩腳步。」楊大正說。

總被掛上「染政」標籤 「很少人會認真討論我們的音樂」

音樂創作的週期不如工業生產快速，光靠單一樂團「發片」、「巡迴」，無法長期支撐公司營運。為了增加商業模式，並讓包括自身在內的獨立樂團有更多的演出機會，滅火器嘗試主辦大型音樂祭，2017年首次在故鄉高雄舉辦的「火球祭」雖然獲得各方正面評價，最後卻以虧損收場，讓資本並不雄厚的公司「火氣音樂」，壓力更為沉重。

壓力還不只來自經濟，由於當年旗幟鮮明地反對《服貿協議》，日後又在總統就職典禮、選舉造勢晚會等政治性場合演出，讓滅火器被貼上「政治樂團」、「台獨樂團」等標籤，「很少人會認真討論我們的音樂。」吉他手鄭宇辰無奈地說。

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《今周刊》(第1242期)

(中時新聞網)