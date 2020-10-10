近期台股中的DR股集體飆漲，引起主管機關重視並出手降溫，股民卻不滿抗議。

作者從DR股特性、投資價值與風險等角度提醒，進場前務必了解商品特性，才能在股海長保平安。

最近看到新聞在播報有民眾舉白布條陳情，仔細一看，竟然是「元大S&P原油正二」ETF的股民，希望金管會豁免該ETF清算下市，甚至有投資人表示，希望能夠拿回本金。

另一個場景則是發生在網路上，由於台灣存託憑證（TDR）從9月初連日帶量大漲，吸引不少想賺快錢的散戶追價。為了抑制投機情緒，證交所緊急出手，除了將嚴重溢價的DR股列為警示股外，更祭出「人工管制撮合」、「預收款券」、「暫停融資券」、「提高融券保證金」等多項處置措施，宛如當年召回岳飛的12道金牌，使得多數DR股連日無量跌停，投資人氣得大罵，金管會的臉書一夕之間被股民的留言灌爆。

針對這些留言，金管會出面緩頰，表示不是針對TDR，任何股價異常的個股，都有降溫機制。但私底下也有官員在講：「現在不出手管，到時候賠錢還不是來找我們。」

TDR照母公司當地法令走 查嘸資料也沒轍

到底金管會該不該出手保護投資人，或是出聲示警？此問題並非本文討論重點，但是有一件事，我想是肯定的，就是投資人必須要學著保護自己。

我猜想絕大多數的投資人在購買TDR之前，其實並不知道到底什麼是TDR。要了解TDR，得先了解什麼是DR。所謂的DR，其實是Depositary Receipts的縮寫，指的是「存託憑證」，是公司到國外發行股票的一種形式。如果台灣公司到美國發行的存託憑證，就稱之為ADR（American Depositary Receipts），例如台積電、聯電就有ADR。而若是國外公司到台灣發行的存託憑證，就稱之為TDR（Taiwan Depositary Receipts）。

所以，TDR所投資的標的，其實是國外母公司，因此股價的走勢，也要以國外母公司的股價、基本面與獲利狀況為依歸。但由於發行TDR的公司，其財務數據與經營面的狀況，往往不會那麼即時或透明，這也是為什麼附表中的資料，即使已從國內的公開資訊觀測站搜尋，仍然有許多空白，這些缺少的資料，就是因為母公司在當地法令和台灣不同，不需要或沒有公告，才會造成空白、資料無法更新。

除了經營狀況不透明，不論這次的「TDR之亂」，以及先前的元大S&P原油正二，兩者共同的癥結點，就是「溢價」太高。什麼是溢價太高？以ETF來說，當市場價格超過基金的淨值，這就是溢價；以TDR來說，當市場價格超過發行企業（母公司）在原本國家發行市場的價格，也就是溢價。

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《今周刊》(第1242期)

(中時新聞網)