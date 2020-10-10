娛樂8點半》在喜宴場子上，人們總愛祝福新人「天作之合」，當然這是一個最理想的狀態，問題是現實往往不是那個絕對，尤其感情事，演藝圈不少美麗女星，千挑萬選如意郎君，人帥、多金、職業好、地位高、富二代等，條件萬中選一，但婚姻幸不幸福跟這個似乎不見得有正相關，不過曲終人散不見得是壞事，有不少女星，二婚談了「姊弟戀」，跟所謂的「小鮮肉」一起生活，反倒幸福得不得了。

今年46歲的鍾麗緹演藝路走得算是順暢，人氣一直不俗，但感情方面可說欠了點好運，她曾有過2段婚姻，1997年邂逅比利時籍男友GlennRoss，1999年生下大女兒Yasmine，之後才補辦結婚手續，鍾麗緹為這段婚姻拋下星途，不惜毀約隱居加拿大，但這段婚姻在2002年破局。

鍾麗緹參加配對實境秀，邂逅小12歲的張倫碩。(翻攝自鍾麗緹微博)

經歷一段刻骨銘心的婚姻後，鍾麗緹邂逅台灣音樂人嚴錚，兩人交往3年才低調舉辦婚禮，生了2個女兒，然因鍾麗緹在演藝圈名氣大，「女尊男卑」加上要照顧3個孩子，讓嚴錚備感壓力，小問題演變成大分歧，鍾麗緹的第二段婚姻維持7年仍告終。

2015年7月，鍾麗緹參加《如果愛》節目，與小自己12歲的中國男星張倫碩相識，並且透過節目中的相處，陷入愛河，張倫碩與鍾麗緹相戀後，處處以她為中心，雖然比鍾麗緹小，但卻是這段關係中，深思熟慮並且事事安排好的那個人。

鍾麗緹與張倫碩姊弟戀修成正果，如今正積極求子。(翻攝自鍾麗緹微博)

例如跟鍾麗緹交往後，他就完全避免跟女性朋友單獨出去，理由是「萬一拍到說不清楚，會給我們家麗緹丟臉」，而鍾麗緹在這段關係中也漸漸改變，不再當個自己扛的女強人，因為張倫碩心甘情願讓她靠著，霸氣一句話「妳可以堅強，但不用逞強」，兩人於2016年底結婚，一家5口過得幸福甜蜜。

(中時新聞網)