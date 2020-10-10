搞笑藝人盧洪哲，過去在電視節目中總展現瘋狂狡猾的形象，但其實他私下個性大不同，多年前一起瘋狂粉絲攻擊事件，讓他在自家門口濺血並縫針，對藝人來說相當重要的門面受傷，但他的應對，讓人直呼盧洪哲根本是善心大暖男。

這起攻擊事件發生在2008年，當時盧洪哲已是綜藝節目熟面孔，表現很受到好評，已頗具名氣，某晚錄影結束，經紀人送他到社區入口後離開，他獨自步行回家，一上樓赫然發現家門前站著一名陌生人，對方身材比他高大，是個約190公分高、體重90公斤的壯漢，但盧洪哲沒想太多，以為只是熱情粉絲，還主動向前跟對方，這時悲劇發生。

陌生壯漢圖爆走，直接爆打盧洪哲，往他臉部、肋骨攻擊，他的耳朵當場被撕裂大噴血，傷口有3公分長，但盧洪哲因狀況不清楚不願不還手，一直等到警方前來，他也沒反擊，反倒主動和善地扶著施暴男子的腰背一起離開，安撫激動的對方，告訴他：「不要擔心，我沒事」，之後才到醫院縫合傷口。

嚴重傷勢讓盧洪哲住院三個禮拜，他事後接受採訪，表示後來知道了對方似乎有精神疾病，推斷對方應該是病發才會攻擊人，因此不願意追究責任，出面受訪只是希望類似的事情別再發生，反應讓大眾非常驚訝，直呼他是個良善的人，事後調查，施暴者是在收看盧洪哲的節目時，認為自己的父母受到侮辱，精神錯亂認為盧洪哲毆打過自己的父親，才會去埋伏，警察給施暴男子搜身時，赫然發現他藏著一把小刀，不敢想像若是當時對方有掏出凶器，後果會如何。

(中時新聞網)