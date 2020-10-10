大陸傳出一起社會事件，一名人妻打麻將輸錢，竟用「肉身」還債，當場趴桌讓3名牌友猥褻，還被送愛心宵夜的丈夫直擊，氣得他提出離婚。如此離譜的情節，讓PTT網友忍不住評論：SOD都是真的。

據大陸《網易新聞》報導，31歲男子小秦（化名）和妻子小燕（化名）在麻將室中認識，2年前結婚育有1子，婚後夫妻感情相當不錯，幾乎沒發生過爭吵。但小秦表示，小燕實在太愛打牌，常常為了打麻將，放著家裡的事不管，但小秦為了孩子都忍了下來。

日前小燕又打通宵麻將，小秦買了宵夜送去給妻子，豈料，他竟然目睹妻子趴在桌子上，放任3名牌友猥褻她，只因打牌輸錢還不出來。之後小燕乾脆離家出走躲起來，小秦氣得揚言離婚。

如此離譜情節，讓PTT網友們看了也嘖嘖稱奇，忍不住評論：「SOD 果然是真的」、「這部我看過」、「這劇情SOD還沒演過吧」、「新題材啊」、「共享經濟拉」、「玫瑰同靈驗的劇情」、「技術這麼差被一砲三響？」、「女人委屈自己幫你省錢 這麼好的老婆還嫌啊」、「應該不是第一次了 說不定已經有口碑了」。

(中時新聞網)