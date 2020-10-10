日本27歲女星吉岡里帆，由寫真偶像轉戰演藝圈後，曾在受訪時透露自己其實很討厭拍寫真，因此積極轉型，未料近期人氣似乎沒有從前來得旺盛，讓她只好「重披戰袍」將於10月5日推出第2本實體寫真集以及男性雜誌封面，並在網路上陸續公開性感辣照，令粉絲看得血脈噴張。

吉岡里帆擁有甜美臉蛋、火辣身材，加上ㄧ雙無辜大眼與D級雙峰，2014年推出首張數位寫真集後逐漸打開知名度，隔年趁勢推出4張數位寫真集躍身寫真界第一把交椅，也成為不少男士心目中的性感女神，人氣爆漲。

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不過，2016年開始她突然收起性感朝向戲劇圈發展，陸續在《阿淺》、《四重奏》、《對不起，我愛你》、《你已藏在我心底》等劇中演出，但在去年演出《時效警察回來了》遭到網友批評演技後人氣逐漸下滑，即使為了新電影《看不見的目擊者》挑戰盲女一角也依然無法挽回人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 吉岡里帆（@riho_yoshioka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 下午 7:54 張貼

沒想到近日她突然在IG上宣布，即將在下個月5日推出睽為兩年的實體寫真集《里帆採取 by Asami Kiyokawa》，還登上了男性雜誌封面在網路上公開。只見照片中的她，除了穿上深V白T辣秀性感事業線外，還穿上比基尼躺在石頭上展現極致好身材，讓粉絲們相當興奮，直呼「女神回來了」。

在 Instagram 查看這則貼文 吉岡里帆（@riho_yoshioka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 下午 10:07 張貼

(中時新聞網)