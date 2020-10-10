1987年底，政府擴大進口農產品入國品項跟數量，引起許多農友的恐慌，其中最有名的就是開放美國火雞進口，引發雞農抗議，當時陳吉仲就讀台大農業業經濟學系三年級，上街頭力挺農民。如今變成了農委會主委，雲林菜農林佳新感嘆，因「時空背景不同」，如今儼然成為農民對立面的陳吉仲主委。

林佳新在臉書表示，1988年5月20日爆發大規模農民抗爭，提出農民保險、肥料自由買賣、稻米報價收購、廢除農會總幹事遴選以及水利會會長遴選，成立農業部等多項訴求，最重要的就是提高農業所得。當時還是大學生的陳吉仲回憶道，現場爆發各式警民衝突，非常可怕，訪問後發現農民根本不想爭權益，只求下一代不要再種田，因為農業已經沒指望了。

時空背景不一樣了，林佳新說，如今學生陳吉仲，變成陳吉仲教授，主導小英的農業白皮書，從副主委真除為農委會主委，這一路真是造化弄人，當初在街頭挺農民的台大學生陳吉仲，因為「時空背景不同」，如今儼然成為農民對立面的陳吉仲主委。

林佳新感嘆，「時空背景之不同」7個字打發一切，切尚無法無源控管就貿然開放萊豬進口，「被餵食」者之眾多，豈是陳主委一句「我負責」能承擔得起。

陳吉仲在520農民運動30週年活動表示，「我們也問自己，農民有過得更好嗎？」林佳新指出，國人生活的確提升了，這30多年來生活水平不一樣了，雖然吃得飽，但「我們也問自己，農民有過得更有尊嚴嗎？」

(中時新聞網)