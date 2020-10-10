繼華為、TikTok、WeChat後，外傳美國以威脅國安及可能主導全球數位支付為由祭出限制，考慮是否對阿里巴巴旗下螞蟻集團、騰訊以WeChat為主的支付系統下禁令。對此，美國財經媒體專欄作家表示高燦鳴(Tim Culpan）表示，螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付的業務經過10年的發展，都沒有表現出對海外業務擴張的濃厚興趣，收集大量美國購物者數據的風險很小，因此美國當局若對兩個公司下禁令，只是為了下個月的總統大選，只是對著月亮吠，可以說是一種徒勞。

高燦鳴指出，微信高層曾公開承認，該公司的國際市場計畫僅是跟隨陸客的旅行路線走，讓陸客能在世界各地使用微信支付交易，顯示微信支付的主要客戶是大陸遊客，而不是美國的消費者。因此，美國的限制被認為可能有損螞蟻集團在上海、香港的IPO，其實是過度的擔憂，因為螞蟻集團超過90％的營收來自大陸，其中財富管理才是螞蟻集團的主要收入來源，而該公司對國際擴張的興趣並不大。

他說，螞蟻集團的投資計劃主要集中在對新興市場（如東南亞）的本地公司，或促進大陸商家在海外的業務營運，以及大陸消費者的便利。除非意外事件，螞蟻IPO仍將是投資人瘋搶對象。如果美國切斷陸企與威士和萬事達等西方公司的合作關係，才會真正的造成傷害。進一步升級則是將他們列入實體清單，但是這是不可能的。

高燦鳴強調，他上周已預測美國在下月大選前會有更多針對大陸企業的動作，特別是來自國務院和商務部，即限制陸企，面對可能的政權輪替，這是赤裸裸的機會主義，限制螞蟻和騰訊支付平台的討論就是此一模式，也顯示美國當局對陸的強硬派，已失去可以威脅的真正目 標，所以只能對著月亮吠，將螞蟻集團、微信支付等無害對象當成對付的目標，可以說是一種徒勞，而這樣做的風險，是世界其他國家很可能會忽略掉美國下一個針對陸企的動作。

(中時新聞網)