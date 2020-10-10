舞台上的燈一如既往的亮，原住民藝人阿爆以母語排灣族語專輯《kinakaian 母親的舌頭》，在超過20張優秀專輯虎視眈眈下，奪下本屆金曲獎最大獎「年度專輯」，背後站著穿著排灣族傳統服裝的父母，她手握著獎座對麥克風說出感言。

融入電音、台語、英語

不做大眾眼中的原住民音樂

「不要浪費你的天賦，也不要依賴你的天賦。」「藉由這張專輯，希望大家可以多多了解少數人的生活，不只是原住民，還有很多『少數』……，從聆聽的過程中，希望我們能夠多一點理解，少一點誤解。」

以往大眾對原住民族音樂的印象，大多停留在古謠傳唱及祭典歌曲，但阿爆卻敢於融合節奏藍調、電音，語言上也加入國語、台語、英語。樂評人馬世芳評論阿爆的音樂：「放到世界百大DJ選單也不違和，是高級的、有質感的聲音。」阿爆的YouTube頻道下，也有歌迷留言：「我在巴黎的辦公室放這首歌，法國人都搖起來了。」

果真是「越在地、越國際」，就像她也曾舉在YouTube網站上播放次數逼近70億次、占據美國告示牌排行榜冠軍超過16週的拉丁歌曲《Despacito》為例：「就算聽不懂西班牙語還是會跟著節奏搖晃啊，既然西班牙語可以，原住民語為什麼不行呢？」

阿爆得獎後，還是一如往常的跑著原定商業演出，行程幾乎沒有受到影響，「不要依賴天賦。」她花了很多年，才終於懂得這些。

出道就得獎，公司卻倒閉

離開5年「沒有一點鬆懈」

20年前同樣明亮的舞台，那時的阿爆還叫張靜雯，跟護校同學田曉梅一起挑戰當時正紅的綜藝節目裡的單元「殘酷舞台」：只要有3個評審按燈，就得被噴乾冰淘汰，為了節目效果，唱到一半還可能有十八銅人上來鬧場。但兩個女孩一路平順唱完，當時的來賓郭靜純說她：「那個爆炸頭女生，就是有種讓人忍不住把目光留在她身上的能力。」

她的臉很小很黝黑，為了上舞台顯眼，乾脆把頭髮燙得非常捲非常爆，好像這樣才有了分量，從那時起大家喚她「阿爆」。一開始星路算是順的，她與搭檔順利被製作人看中、順利被簽下、成為創作者發片，隔年「阿爆&Brandy」打敗當紅的少女團體S.H.E獲得「金曲獎最佳重唱組合」。

但人生的殘酷舞台從此時才開始。得獎第二天，唱片公司卻因為股權轉移而關門大吉。人生遇到這等倒楣事，她卻還記得要去幫忙員工打包，拉大嗓門講笑話企圖沖淡悲傷氣氛，甚至手搭當時老闆李亞明的肩，當時媒體形容「小女孩故作堅強安慰老男人的畫面，讓員工看了心裡一陣酸楚。」

雖然堅持，但始終等不到機會，甚至窮到戶頭只剩零頭領不出錢，在提款機前崩潰大哭，再怎麼有天賦的人，也拚不過命運。她曾說那時不想再做音樂了，音樂不能帶給她生活穩定，做它幹嘛呢？

在都市裡掙扎求活的原住民，誰能高尚的咬著夢想不放？阿爆冷靜擰暗了舞台的燈，走回老本行當護理師。

看似極短的演藝經歷，她好人緣的樂觀個性卻沒讓演藝圈忘了她，演員林美秀三不五時就稱病到診所看診，實際上是為了看她好不好；有一半排灣族血統的琇琴（于子育）更是常常約她見面。

2012年原住民族電視台要找主持人，意外找上她。當時擔任執行製作的黃心惠（Suyan）回憶：「那時阿爆已經離開螢光幕至少5年，但是不管是容貌、體態或是面對鏡頭她都很ready（準備好了），完全沒有一點鬆懈，彷彿從沒離開過。」

她沒有主持過，但是她不怕。黃心惠說，阿爆是典型有天分又夠努力的藝人，翻開阿爆的主持腳本，紅藍筆註記密密麻麻一大堆。一開工，她能在5個月內錄120集節目，或是攝影棚有3小時空檔，就殺進去錄兩集60分鐘節目。

自籌經費收錄族語歌謠

拿檳榔、咖啡，跟耆老求唱

「她背腳本很快，天生有股氣場能照顧場面，尤其是面對素人來賓，必須要有很強大的穿針引線能力。」黃心惠說：「為了要錄益智節目，她還特別去上曾國城的《全民星攻略》，觀摩前輩怎麼掌握節奏。跟她工作，很難不喜歡她。」

舞台的燈說亮就亮，說暗就暗，走過這一切的阿爆看得清楚明白，與其煩惱怎麼成為當紅藝人，她不如去做該做的事。遠在台東縣嘉蘭部落的外婆總念叨著：「把我的聲音錄下來吧。如果以後我不在了，你們結婚的時候可以放我的歌，聽見我給你們的祝福。」

排灣族沒有文字，歷史和情感都記載在歌謠裡。為了外婆的願望，她自籌了150萬元當經費，製作老中青三代吟唱古謠的專輯《東排三聲代》。專輯發行前，外婆離世了。

「如果歌謠消失了，文化的根也會隨之不見。我要趁著長輩還能好好呼吸的時候，能記錄多少就先記錄多少。」從2015年起，阿爆開始「那屋瓦環島部落收音計畫」，實際走入部落收錄各個原住民族的歌謠，再放上網路跟App免費供人下載。

即使因為主持原民台的節目，她在部落間已享有相當高的知名度，但每次去各部落蒐集音樂，她還是帶著檳榔、伯朗咖啡、麥香紅茶，像個求教的孩子跟耆老們撒嬌，老人唱一句，她跟一句。

在台北的攝影棚裡工作有腳本，一字一句都得掌握進度；但在部落裡，約好的時間長輩偏偏不在，說去買菜就是一下午，未必是真去買菜、農忙、倒垃圾，只是那個時間長輩不想唱。黃心惠說：「她說老天爺讓她收什麼，她就收什麼，不能強求。」

阿爆之所以做族語音樂，不是因為她懂，正是因為她不懂。

她是典型的都會原住民。父母很早就離鄉謀生，她從小在高雄長大，擔心女兒被貼上「山地人」標籤被欺負，父母從不跟她講族語。國中時漢人朋友問她能不能用排灣族語數『數字』給他們聽，「我才發現我只會數1到7耶。萬一以後的年輕人都不會數了，那該怎麼辦？」

母親寫一首數字歌送她

啟動她用族語輕鬆唱的心

她告訴母親，母親用族語很溫柔的寫了一首歌詞：「我心裡守著一個願望好久了／我要我們兩個永遠在一起／有3個地瓜就剛好夠吃了／若4個芋頭就太飽了／生5個很有力量的孩子／打到6個獵物有夠英勇／7個阿拜糕分他們吃就不會吵架／8個斗笠給他們就不會受日曬／9件衣服給他們穿得暖暖的／再10個孫子我也太幸福了吧……。」

「很多原住民年輕人很想要接近自己的文化，可是找不到方法。一般講到文化，大家都好沉重，其實它可以很輕鬆，用音樂就是很好的方式。」阿爆說：「就跟吃飯一樣，吃了這麼多西餐、韓式、日式，可是要有一個味道是屬於自己原來族群的口味。你不用每天吃，但起碼要有一個選項是它。」

也拿過金曲獎的原住民歌手以莉．高露說，阿爆的音樂沒有辦法被歸類，不能說她是個靈魂樂或是電音歌手，她努力嘗試各種元素，也很積極去跟各種不同的音樂人合作：「她用她自己的方式在進步，開發各種可能，讓年輕人覺得原住民語言是很酷的，願意聽、願意唱，這就是她最棒的地方。」

以自己的步調，做自己的事。如果沒有人聽，自己覺得滿足也就夠了；如果有人聽，那就當作賺到。39歲的阿爆不在乎燈光是亮是暗，她知道人的創作能量有限，只想在火燃盡之前，再多做幾首歌，正如她在受訪時曾說：「我沒有想做多偉大的事。只是因為我愛音樂，然後可以藉由音樂讓更多人去聽見族語……，這件事讓我覺得，我好像是一個有用的人。」

《商業周刊第1717期》

(中時新聞網)