「2020年是艱難的一年，當饕客重新出門吃飯之際，米其林評審員更沿著鐵路邁步往南走，跨出台北，到達另一美食指標地——台中。」

這是美食聖經《2020米其林指南》今年的發刊詞。登台第三年，今年在台北之外，首度納入台中，發布時程雖因疫情推遲了整整五個月，但在此時此刻，卻更具意義，提醒人們回歸對飲食文化內涵的重視。

新冠疫情讓各國邊界封鎖，打亂全球旅人腳步，但人們對於生活的美好想望，並未停滯。而防疫有成的台灣，更是持續在疫情爆發後，還能推出最新版本米其林指南的地區之一。

今年超過十種菜系的米其林評鑑，反映台灣城市美食的多元內涵，隨著社會日益進步，食客味蕾和視野不斷拓展，也促使更多追求卓越的一流廚師來到台灣，專注磨練廚藝，跋山涉水尋找源頭食材，遵循傳統或不斷創新，展現他們對料理的獨特世界觀。

這本小紅書，與其說是各家餐廳的競技場，更是一年一度的台灣尋味之旅，在艱難中積極推動台灣餐飲界前行。

精選四種菜系餐廳，傳遞料理故事

本期《好享生活》企劃，精選四種不同菜系餐廳，體現主廚們隱藏在料理背後的故事與堅持。

位於台中的JL Studio，新加坡主廚林恬耀集結多年所學，讓家鄉味躍上海外舞台，接連得到2020亞洲50最佳餐廳、米其林指南等國際精緻餐飲的肯定。

今年從米其林餐盤晉升一星的國賓飯店A Cut牛排館，行政總主廚凌維廉不斷在世界各地尋找極品牛肉、琢磨乾式熟成技藝，讓牛排在炙烤過程中發揮極致美味。

歐陸菜系，則由連續13年摘星的西班牙El Molino de Urdániz餐廳首家海外分店——渥達尼斯磨坊做代表，雙主廚坐鎮台灣，12道精巧細膩的菜色交替穿插，呈現陸地與海洋的滋味。

70年老店金蓬萊遵古台菜，第三代料理人陳博璿一面傳承父執輩用心經營的經典老味道，同時融入自己獨特的創新想法。

菜系雖異，但每位主廚都努力追尋料理背後的內涵，將菜餚創意和展示水準提升得更精緻，期待食客用餐的時光，都能透過感官體驗，留下美好記憶。

《遠見雜誌10月號412期》

(中時新聞網)