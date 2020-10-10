柬埔寨27歲男子奉特小時候腳被蚊蟲叮咬，他亂抓後卻沒有理會後續感染造成的腫脹問題，拖了21年沒治療，他的左腳現在已經腫成「一頭豬大小」。

柬埔寨一名男子小時候腳被蚊蟲叮咬，他亂抓後卻沒有理會後續感染造成的腫脹問題，拖了21年沒治療，男子的腳現在已經腫成「一頭豬大小」。

英國《太陽報》（The Sun）報導，柬埔寨磅清揚省27歲男子奉特（Bong Thet）6歲那年左腳被蚊子叮咬，他隨手抓了抓後，原本小小的傷口卻不斷腫大，他的父母並不以為意，認為只是小朋友在外玩耍擦破皮。

到了12歲，奉特左腳上的腫塊已經延伸至腳掌，並且完全覆蓋整隻左腿，不管到哪，他都必須拖著一條腫大的腿行走，他被同學嘲笑，也因為行動不便，後來乾脆不去上學了，他在工廠工作的父母終於驚覺事態嚴重，希望求助醫院治療，卻負擔不起醫藥費而作罷。

經過21年，奉特現在的左腳已經腫成「一頭豬大小」，柬埔寨知名網紅暨女企業家Dana Try得知他的故事後，捐出1,000萬柬埔寨瑞爾（約7萬台幣）讓奉特去看醫生。經過檢驗，醫生說奉特罹患的是淋巴絲蟲病（lymphatic filariasis），這種疾病又稱為象皮病（elephantiasis），主要經由線狀蠕蟲引起寄生蟲疾病，醫生推測，奉特可能是被蚊蟲叮咬後亂抓才染病。

根據我國衛服部官網介紹，淋巴絲蟲病是人類感染血絲蟲（filariae）後引起的病症，「血絲蟲是一種微小、線狀的寄生蟲，會經由病媒叮咬、吸血時而進入人體。」

儘管淋巴絲蟲病並非罕見疾病，全世界有許多人因為感染這種病症導致行動不良，但這種病至今仍沒有解藥，也沒有疫苗可以預防，醫生只能開藥給奉特，提升他的生活品質。

奉特說小時候的夢想是當足球員，儘管不得不放棄夢想，他對於有人在乎他仍感到高興，企業家捐贈的錢也能讓他過上好一點的生活。

(中時新聞網)