如今隨著湖人距離奪冠越來越近，曾跟湖人有段不好回憶的「魔獸」霍華，自然內心更加複雜，但他堅定表示，「如幫湖人奪冠，我會說那是世界上最棒的感覺，但當我一個人在家或起床去訓練時，都會想到如幫湖人奪冠，我將多麼滿足。」

本季並非霍華生涯首次效力湖人，他曾在2012-13年球季短暫效力湖人1年，卻跟「小飛俠」布萊恩之間爆發嚴重心結，讓他隔年隨即跳槽火箭，展開另外一段讓他也很不開心的旅途，沒想到如今他不僅重返湖人，更即將幫助湖人摘冠。

「現在奪冠機會就在眼前，想到奪冠對洛杉磯的意義，我們曾經登頂，之後又失去了一切，」霍華表示，「我們現在有機會再拿回失去的東西，這種感覺就像在坐雲霄飛車一樣。」這是湖人相隔7年重返季後賽，前次霍華就在湖人效力。

「對我來說，這代表著我的努力、我的奉獻，以及那些難熬的時光，這些都快要圓滿了，所以我就是繼續保持下去，我始終是一個不會輕易放棄的人，不管局面有多艱難，」霍華說，「我就是期待著高舉總冠軍獎盃，然後回到洛杉磯慶祝。」

(中時 )