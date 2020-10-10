回顧從今年7月前往奧蘭多隔離園區參加復賽，「小皇帝」詹姆斯與湖人全隊已經待在隔離園區長達3個多月時間，卻能一路殺進總冠軍賽，甚至即將爭冠不受影響，詹皇說：「那就是人性，也是人的成長，以人的成長心態，就是設法適應！」

「我不知道具體自己適應的日期，」詹姆斯說，「這跟生活中任何事物一樣，和任何與眾不同、充滿挑戰或讓人不適的事物一樣，我猜那跟我從八年級升九年級，從國中升到高中，那種不舒服的感覺一模一樣，然後我逐漸就適應了。」

「或許對於你們這些上過大學的人來說，可能你是第一次離開家裡，宿舍裡面沒有父母做飯等等，那種感覺也不舒服，就是努力解決問題，」詹姆斯強調，「我把主業當作主業，其他事情自然迎刃而解，你要控制自己可以控制的事情。」

還差1勝就可回家跟家人團聚，是否讓詹姆斯備戰更加困難？他的回答很直接，「絕對沒有！在我的家中有一套支持體系，能夠處理所有家事，這讓我可以專注在自己工作上面，所以不管我什麼時候回家就是順其自然，但我現在還有工作要做！」

(中時 )