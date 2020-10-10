康軒董事長李萬吉違反居家檢疫規定，六度違規落跑離家，致民眾於染疫險境，遭內部員工舉報，如今卻傳出吹哨者身分曝光，在公司被霸凌到離職，引發軒然大波，不僅全教總揚言抵制康軒教材，急診醫陳志金9日晚間也在臉書痛批「這樣的文教事業還有沒有是非黑白」。

陳志金在臉書分享康軒新聞，痛批「這樣叫出賣公司？你們要教人家什麼做人道理，這樣的文教事業到底還有沒有是非黑白」，更貼出妻子剝蝦照片，諷刺「好蝦(瞎)」。

網友也留言附和「打人的喊救人」、「這種企業就該被抵制」、「不知他們辦教育是教禮義廉恥還是寡廉鮮恥」、「我已經退訂了」、「文教事業教別人霸凌和說謊」、「董事長帶頭違法亂紀外加霸凌弱勢」。

李萬吉遭新北衛生局重罰100萬後，雖然在鏡頭前表示虛心接受，但事後傳LINE要求主管「務必抓出內鬼」，公司也對懷疑對象的18年資深女經理進行一連串打壓逼迫離職，更有員工貼紙條點名「出賣公司還敢進公司」，導致女經理崩潰離職，但女經理強調自己根本不是吹哨者。

康軒風波 「康軒董事長多次違反居家檢疫規定，被開罰新台幣100萬元。事後，公司內部疑對「吹哨者」員工進行霸凌，引發抵制潮！」 這樣叫作「出賣公司」？ 你們要教人家什麼「做人道理」？ 這樣的「文教事業」到底還有沒有「是非黑白」？ 新聞 https://www.cna.com.tw/amp/news/firstnews/202010090092.aspx 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年10月9日 星期五

(中時新聞網)