美式賣場好市多因價格優惠、獨佔商品多，不論是民生用品或食物都廣受民眾喜愛。近日一名男網友PO照，表示自己逛好市多，順手在熟食區帶了一盒BBQ雞肉披薩回家，一打開後嚇傻，料多到密集恐懼症都犯了。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去好市多採購衛生紙，看到18吋的披薩在特價，忍不住帶了一盒回家，一打開後不敢置信，因為披薩上面的料多到難以置信，讓原PO直呼「多到密集恐懼症的人會覺得很毛」，自己已經吃掉4片，剩下的隔天再繼續奮鬥。

原PO在好市多買披薩，回家打開後料多到讓他直呼密集恐懼症犯了 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

社團成員看到後也紛紛留言：「這披薩也太澎拜」、「吃下去可以胖10公斤XD」、「18吋的自己一個人吃完過，3個月內不敢再碰披薩...」、「不管好不好吃，反正我第一眼看到就頭皮發麻...」、「真的是密集恐懼症犯了」、「這個超值得，全家都愛吃」。

但也有不少人持反面意見：「覺得賣相不太OK」、「有點像嘔吐物...」、「真的不好吃，皮太硬了」、「好市多披薩跟以前比起來味道差很大」、「做這披薩的人是色盲檢查圖的設計者嗎」。

(中時新聞網)