戲劇男神謝佳見首度出演同志角色，在迷你劇《酷蓋爸爸》中變身「同志奶爸」，與26歲新生代凱渥男星林輝瑝共組家庭代孕生子。《酷蓋爸爸》日前開拍舉行開鏡儀式，謝佳見更難得「父愛爆棚」，面對不受控的四歲小孩展現十足耐心。謝佳見非但沒有面露不耐，在每次NG的時候親自安撫小孩培養感情，片場人員紛紛讚嘆「超有愛」。

《酷蓋爸爸》劇情描述，在台北經營餐酒館的Damian（謝佳見飾）一直有個「成家育子」的夢想，與YouTuber男友傑立（林輝瑝飾）穩定交往2年後，兩人一起走上代孕旅程並順利生下兒子凱凱。直到兒子上了幼稚園，開始面對同儕的好奇與彼此差異、以及家長們的閒言閒語，兩個爸爸必須思考如何向幼小的凱凱解釋「媽媽」是什麼。

《酷蓋爸爸》是GagaOOLala影音平台原創作品『同志音樂愛情故事』（Queer Up The Volume）系列之一，也是近年亞洲唯一講述同志家庭育兒的網路劇，由《大三元》導演、《雙城故事》編劇、與甫榮獲ContenAsia Awards最佳亞洲同志節目《幸福選擇題五部曲》之《三人行不行》的導演陳怡妤包辦編導，本身是14歲兒子的母親，對於家庭與育兒題材特別有感，她說「同志求子的艱辛過程我們看過很多，但小孩出生後該如何成為家長，相關的影視內容卻太少。」

『同志音樂愛情故事』是GagaOOLala影音平台原創內容之一，將連結10位國際導演、10部同志故事、以及10首歌曲MV，將同志影視不僅是畫面上的共鳴，更延伸到音樂上的感動。『同志音樂愛情故事』10部作品陸續於今年七月開拍，預計明年中於GagaOOLala影音平台首播。

謝佳見(右)首度出演同志角色，與新生代鮮肉男星林輝瑝共組CP。（GagaOOLala提供）

台灣第一部同志家庭網路劇《酷蓋爸爸》本周開鏡，主要演員到場祈福。（GagaOOLala提供）

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