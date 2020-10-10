「咖啡三小福」為自創咖啡套餐，可以一次品味不同風味的咖啡豆。（石智中攝）

「呆待咖啡」店長陳筱怡。（石智中攝）

「2020第二屆萬華老城咖啡香」活動，即起至11月14日止。（北市府提供）

台北市咖啡廳發展豐富多元，但萬華的在地咖啡店卻經常被忽略，促使地方店家團結共榮發展，「2020萬華老城咖啡香」活動今年已舉辦第2屆，共有「呆待咖啡」、「八坪大」、「TsubiCoffee」、「Anko西園美學會所」、「九日咖啡 自家烘焙咖啡館」、「鹿點咖啡」、「MounGar423咖啡廳」、「窺視珈琲」、「街口6號珈啡」、「凝視咖啡 Gaze Cafe」等多達20家萬華在地店家參與，聯合推出咖啡店集點散策，共享老城的魅力。

其中位於萬華大理服飾商圈的「呆待咖啡」雖地點隱密，但小坪數的寧靜溫馨也帶來不少固定客群，店長陳筱怡78年次，是萬華在地長大，過去擔任保險業內勤工作，因不喜歡上班族的固定生態，萌生想創業的念頭。為何選擇競爭激烈的咖啡店？她表示，過去就相當喜愛咖啡，去外地玩第一件事就是找當地咖啡店，從保險業離職後，有去創業補習班上課，加上自己看書進修，知識累計下，覺得開咖啡店這件事應可行。

陳筱怡創業也肩負著一股對萬華的熱情，家族曾世居在剝皮寮，直到她上小學老家被徵收後才搬家，看新聞常常提到萬華很老、環境髒亂、缺乏生氣、沒有年輕人，甚至被叫「咖啡沙漠」，她覺得不服氣，想到這點便也毅然決然投入開店。

當初一開店過了蜜月期，她曾經很慌，直到第2年開始有些熟客、過路客培養起來，那時附近飯店施工的人員，與排班計程車大哥都成了主要顧客，也帶來不少意外的收穫。後來也在周遭的幫助下，透過資訊串連響應，「2020萬華老城咖啡香」活動成功發起舉辦，聯合萬華各角落的咖啡青年，藉由場域行銷一起衝人流成長、知名度，去年首屆辦下來店裡客人約成長2至3成。

「2020第二屆萬華老城咖啡香」活動，即起至11月14日止，為剝皮寮西側營運團隊、台灣觀光地方創生協會、涼粉伯、呆待咖啡，及萬華特色店家共同發想的計畫，從西門町至艋舺到加蚋仔在地夥伴們傾力參與，透過活動邀請大家步入萬華街巷，親身感受「我不在咖啡館，就在去咖啡館的路上」的浪漫情懷，深入探索萬華的故事與推廣文化體驗。

(中時 )