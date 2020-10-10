林予晞推出第二本攝影集《遊目Nomadic Eyes》，9日舉辦新書發布分享會，她在現場公開全新創業計畫，除了演員、攝影師外，她更因熱衷電玩遊戲，最近萌生創業計畫，開一家女生專用網咖，為斜槓人生再添一筆。

林予晞暨去年推出首本攝影作品，今年再度發行第二本攝影集《遊目Nomadic Eyes》，首波限量簽名版網路預購瞬間完售，她被問到第一本和第二本的不同？林予晞說：「第一本攝影集內容比較像日記，但第二本是30歲以後的自己在向世界提問，2020是很動盪的一年，我一直在自我反省，找出對自己最珍貴的是什麼。」

除了愛攝影外，林予晞私下也愛打電玩，她笑說：「為了準備今天的記者會心情很緊張，昨天還先去網咖打『世紀帝國』紓壓了一下。」提到上網咖的原因，是因為想玩「返校」但不敢一個人在家玩，便跟朋友結伴去了網咖，結果一玩就上癮。但她覺得女生一個人去網咖有諸多不便，決定開一間專屬女性的網咖，她說：「大家都說、創作、攝影、打電動是男生的事，我就不服氣，女生也可以做啊。」

身材纖細的林予晞，近期更開始積極健身，她笑說自己很叛逆，原本想靠自己，但最近覺得不要這麼鐵齒，還是應該聽聽專業教練的意見，目標是練出「川字肌」，第一堂課的身體檢測，測出她的體內年紀竟然只有20歲，她笑說：「那機器應該是鼓勵性質的吧！」

林予晞發行個人第二本攝影集，舉辦新書記者會。（TVBS提供）

林予晞新書記者會，手拿禮物「小世界生態盆」合照。（TVBS提供）

林予晞新書記者會齊聚上百名粉絲。（TVBS提供）

(中時 )