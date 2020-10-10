國父孫中山先生因革命事業積勞成疾，罹患癌症後逐漸惡化，於1925年3月12日在北京逝世。他臨終前在病榻上留下了知名的7字遺言「革命、奮鬥、救中國」，成為全華人所知曉並感念其功績的名言。除了這7字遺言之外，孫中山在臨終前與前幾日還說了些什麼？雖然在正史與教科書中不曾被提起，但仍有歷史研究者詳加考據並留下記載，據此更能貼近感受到這位偉人為國為民的胸懷。

1924年10月北洋軍閥馮玉祥發動政變，在北京趕走靠賄賂當選的總統曹錕，並將溥儀逐出皇宮，電邀孫中山北上共商國是。孫中山赴北平途中健康惡化，前往協和醫院治療卻未見好轉，到1925年2月底孫中山病危，便依黨內同志建議考慮後事。當時由他在病榻上口述要點，整理完成經他過目，再由汪精衛起草，經國民黨中央執委會決議通過，再由孫中山本人認可。當時完成了的遺言共有3份，分別是《政治遺囑》(即後來的《國父遺囑》)、《家事遺囑》和《致蘇聯政府書信》。遺囑定稿後，汪精衛等人原想直接請孫中山簽字，但孫中山聽到宋慶齡在門外哭得很傷心，便對汪精衛說：「你們暫且收起來吧！我總還有幾天生命的。」

孫中山遺囑是由他在病榻上口述要點，整理完成經他過目，再由汪精衛起草，經國民黨中央執委會決議通過，再由孫中山本人認可，並於去世前一日簽字。（圖／網路）

隔了兩周，到3月11日時，國民黨元老廖仲愷夫人何香凝探望孫中山時發現他眼神已開始散亂，便對汪精衛說「不可不請先生簽字了」，並同時勸宋慶齡不要哭泣。於是汪精衛和孫中山的家屬及在北平的國民黨要員宋子文、孔祥熙、戴季陶等人到病床前，將2份遺囑呈給孫中山，孫科遞過鋼筆，但此時孫中山寫字有困難，便讓宋慶齡托住他的手腕，艱難地在遺囑上簽下「孫文 3月11日補簽」字樣。隨後汪精衛在「筆記者」下簽名，其他人則在「證明者」下簽名。

最後孫中山又對在場的人說，「我這次放棄兩廣來北京，是謀求和平統一。我所主張統一的方法，是開國民會議，實行三民主義和五權憲法，建設一個新國家。現在為病所累，不能痊癒，死生本不足惜，但數十年為國民革命所抱定的主張不能完全實現，這是不能無遺憾的。希望各同志努力奮鬥，使國民會議早日開成，達到三民主義和五權憲法的目的。那麼我雖死了，也是瞑目的。」最後，孫中山斷斷續續又說出了7個字的遺言：「和平……奮鬥……救中國」！之後便未再說話。次日上午9時30分，孫中山停止心跳，終年59歲。

孫中山一生獻身革命，其歷史功績與無私精神為全球華人共同景仰。（圖／本報檔案照）

孫中山在臨終前還為將其夫人宋美齡託付給何香凝照料，何香凝能文擅畫、又是婦女界極活躍的領袖，與宋慶齡交好，孫文在簽遺囑前數日曾對何香凝說，希望她能照料宋慶齡，不要因她未產子而輕忽她。何香凝當場承諾會好好好照顧，孫中山也為此表達感謝之意。

孫中山逝世後，各界致衰的花圈與輓聯無數，雖然國民黨中央一直到1940年才做出決議尊稱孫中山為「國父」，但孫中山靈堂存留的照片中可以發現就有些輓聯以「國父」來尊稱孫中山，例如「國父雲亡，白叟黃童齊下淚；邦人多難，淒風慘雨浩傷情」。不久胡漢民發起籌建中山紀念堂，向海內外募捐獲得積極響應，並在全國各大城市廣建中山紀念堂，其中北京中山紀念堂就是當時孫中山停靈與公祭的場所，規模最大的則是廣州中山紀念堂。

(中時新聞網)