納達爾在法網男單4強直落3擊退阿根廷舒瓦茲曼，本屆1盤未失挺進決賽。

法網衛冕者納達爾（Rafael Nadal）9日在男單4強對決阿根廷「小巨人」舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），「紅土之王」第3盤雖被逼入搶7局，卻毫不留情的賞了對手鴨蛋，以6比3、6比3、7比6（0）勝出，生涯第13度殺入法網男單決賽。

納達爾距離生涯第13座法網冠軍只差一步，若能得手，也將追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）保持的生涯20座大滿貫冠軍紀錄。他的決賽對手將是現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的勝方。

舒瓦茲曼上月曾在義大利公開賽8強擊敗納達爾，不過巴黎一向是納達爾主宰的地盤，前兩盤都由紅土之王輕鬆拿下。第3盤小巨人從1比3、2比4落後下奮力反攻，追成5平。

關鍵第11局整整打了12分鐘，舒瓦茲曼咄咄逼人，納達爾救回3個破發點才驚險保住。不過搶7局戰況一面倒，納達爾連拿7分KO小巨人，也報了上月落敗的一箭之仇。

這1勝，也是納達爾法網生涯第99勝，並在本屆法網保持1盤未失的好狀態。倘若周日登基，他將成為首位在法網勝場累積3位數的王者，加上空前的法網13冠與追平費德勒，三喜臨門。

(中時 )